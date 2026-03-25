Creepy Nutsの新曲「Fright」が、4月7日(火)より放送開始となるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌に決定。4月10日(金)にシングルとして配信リリースされる。『時すでにおスシ!?』は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、金曜ドラマ『ラ