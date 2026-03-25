俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）。２９日の最終回（２０分放送拡大）を前に公式ＳＮＳでの告知に反響が寄せられている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）Ｘ（旧ツイッター）で「３／２５（水）２２：００〜放送の『＃水曜日のダウンタウン』に＃伊藤英明さんが出演します」と出演者の俳優・伊藤英明が同局系バラエティーに登場することを告知。「芸能人が持ち寄った“説