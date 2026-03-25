ブラック企業といえば、毎日残業や慢性的な人手不足などがその特徴として挙げられることが多い。しかしその本当の恐ろしさは、もっと根深いところにあるのかもしれない。そんなブラック企業について描いた漫画『ブラック企業の特ちょう「毎日残業」「人手不足」でも本当の特ちょうは…⁉︎』がSNSで話題を集めている。 【漫画】「ブラック企業の特ちょう「毎日残業」「人手不足」でも本当の特ちょうは…⁉︎