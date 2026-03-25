山形県鶴岡市でことし1月に落石が発生し通行止めとなっていた県道で、きのう（24日）、大規模な土砂崩れが発生しました。県道の通行止めは当面、続く見込みです。大規模な土砂崩れが発生したのは、鶴岡市今泉の県道藤島由良線です。県によりますと、24日午前0時すぎ、道路脇の斜面が高さおよそ35メートル、幅およそ50メートルにわたって崩れ、土砂が道路をふさぎました。人や物への被害はありませんでした。現場は、加