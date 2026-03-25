(c)1994 BIGWEST/MACROSS 7 PROJECT(c)1995 BIGWEST/MACROSS 7 MOVIE PROJECT(c)1997 BIGWEST/OVA MACROSS 7 PROJECT マクロスTVシリーズ第2弾作品「マクロス7」の4Kリマスター化企画が始動。「マクロス7 Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」のリクエスト販売が開始した。品番はBCQM-0032。価格は77,777円。 6月30日までに、バンダイナムコフィルムワークス公式ショップ「A-on STORE」「プレ