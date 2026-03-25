米プロ野球メジャーリーグ（MLB）の「スーパースター」大谷翔平（LAドジャース）が世界野球選手のうち圧倒的な収入1位となった。実力でも4年連続の最優秀選手（MVP）が有力との声があり、名実共に「大谷時代」を立証した。◆収入2位ベリンジャーの倍以上米経済誌フォーブスが25日に発表したMLB選手収入上位10人リストによると、大谷はこの1年間に1億2700万ドル（約200億円）を稼いだと集計された。これは年間収入2位のコディ・ベリ