クリスピー・クリーム・ドーナツが、2026年4月24日に公開されるイルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボレーション！映画の世界をコンセプトに、「マリオ・」「ヨッシー」「チコを」メインに映画の“冒険の世界”を表現したドーナツ4種が期間限定で販売されます☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ 映画『ザ・スーパーマリ