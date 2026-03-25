和田アキ子とお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおによるTBS系の新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）が4月7日にスタートする。2人がスタジオを飛び出し、東京の名所周辺を散歩しながら“隠れた名店”を探し出す街ブラバラエティー番組という。 和田といえば、同局の冠番組「アッコにおまかせ！」が3月いっぱいで終了する。40年という長寿番組だっただけに番組終了が報じられた際には大いに話