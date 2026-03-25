◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦神村学園（鹿児島）―智弁学園（奈良）（2026年3月25日甲子園）神村学園のエース右腕・龍頭汰樹（たいき、3年）は、延長10回125球を投げ抜き9安打2失点（自責1）の力投を見せたが、勝利を手にすることはできなかった。コーナーを丁寧につき、3回から7回までは得点圏に走者を背負いながらも無失点。しかし、1点リードの8回1死三塁から中犠飛で同点に追いつかれ、無死一、二塁か