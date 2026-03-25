昨年12月24日、クリスマスイブに東京文化会館で開催された『billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」 〜produced by 武部聡志』を収めたライブBlu-ray＆DVDがリリースされた。【ライブ写真多数】熱量が伝わる…！KREAVA『908 ON THE DAY 2025』の模様同公演は、武部聡志プロデュースのオーケストラコンサートシリーズ第3弾として、日本のHIPHOP界を牽引するKREVAがフルオーケストラと共演。ヒップホップとクラ