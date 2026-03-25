「ロサンゼルス・タイムズ紙」は24日（日本時間25日）にお披露目となった、新たな壁画「ダイヤモンドの侍（SamuraioftheDiamond）」について報じた。ロサンゼルス郊外トーランス市にある12階建てのダブルツリー・ホテルの外壁に、ドジャースに所属する大谷翔平、佐々木朗希、山本由伸の日本人スター3人が描かれている。制作を手がけたのはロバート・バルガス氏。リトル東京の都ホテルにある「二刀流・大谷」の壁画でも知