三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、逮捕された女が、「休憩しながら走っていた」との趣旨の供述をしていることが分かりました。 【写真を見る】新名神6人死亡事故で実況見分行われる 大型トラック運転の女 ｢休憩しながら走っていた｣ 死亡した6人の身元特定には時間がかかる見通し 三重･亀山市 （中道陸平記者3月24日 三重･亀山市 新東名高速）「ブルーシートの奥では人影が見えます。水谷容疑者を立