16年リオ五輪のバドミントン女子シングルス銅メダルの奥原希望（31）が24日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。葛藤を明かした。この日のトークテーマは、「クォーターライフクライシス」。クォーターライフクライシスは、20代後半から30代前半に結婚や出産、キャリアなどがきっかけとなって直面する漠然とした不安を指す。奥原は「20歳の時、結果がスムーズに出て、応援してくださる方も多く