国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして、地方公務員法違反（守秘義務）に問われた元警視庁暴力団対策課警部補の神保大輔被告（４４）（懲戒免職）に対し、東京地裁は２５日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑・懲役１年６月）の判決を言い渡した。判決によると、神保被告は昨年４〜７月、携帯電話の通信アプリで、捜査用カメラの撮影画像や、カメラの撮影場所を記載した一覧表をナチュラル