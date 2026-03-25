俳優の杏（39）が、父で俳優の渡辺謙（66）からの贈り物を披露し、話題を呼んでいる。【映像】話題のパリの自宅キッチンや渡辺謙からの贈り物2022年から日本とフランス・パリの2拠点で生活している杏。2026年3月12日には自身のYouTubeチャンネルを更新し、パリの自宅キッチンで二郎系ラーメンを作る様子を公開。「ダイニングが明るく開放感があっておしゃれ」「調理器具だけで貴族の部屋なのよ」などの声が寄せられていた。父