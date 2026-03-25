なにわ男子の大橋和也（28）とtimelesz寺西拓人（31）が25日、4月25日に開業する東京・EX THEATER ARIAKEで、「オープニングラインナップ発表会」に登壇した。2人は同所のこけらおとし公演「AmberS−アンバース−」でダブル主演を務める。クリエーティブプロデューサー、原作、脚本はNEWSの加藤シゲアキ（38）。初日まであと1カ月と迫り、大橋は「めちゃくちゃ緊張していて、寺西拓人君とダブル主演というのも緊張するし、こけら落