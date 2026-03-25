犬が『近づかないで』と言っているサイン５選 犬もときには飼い主に「近づかないで」と拒絶することがあります。まずは、犬が「近づかないで」と言っているときにみせるサインをみていきましょう。 1.飼い主から離れる 犬が飼い主と離れていたいと思ったとき、自ら飼い主から距離をとります。普段は飼い主の隣や近くにいる愛犬が、飼い主から離れた場所でひとり遊びしていたり休んだりしているときは、「今は近づかないでほし