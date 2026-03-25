服が小さすぎた秋田犬の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で123万1000回再生を突破し、「めちゃくちゃスレンダーで草」「犬版のキャツアイw」「嫌そうな顔してて笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：秋田犬のために『服を買った』結果→注文するサイズを間違えて…まさかの光景】 注文するサイズを間違えて… TikTokアカウント「kotobuki_kun711」の投稿主さんは