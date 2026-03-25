九州道と有明海沿岸道路をつなぐバイパスが改良！福岡県が整備してきた国道443号「三橋瀬高バイパス」が2026年3月22日に一部4車線化されました。2つの高速道路をつなぐバイパスの機能強化が図られた形です。【これは便利！】4車線化したバイパスと「有明海の新高速」とは？（地図／写真）同バイパスは福岡県みやま市役所付近から、有明海沿岸道路の徳益IC（柳川市）までをつなぐ約6.3km。みやま市側では県道と一体になり、九州