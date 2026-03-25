スカイマークは、機内で提供するドリンクを4月1日にリニューアルする。機内サービスのコンセプト「空で味わう就航地」に基づき、新しいドリンクは北海道、沖縄、鹿児島の各就航地にちなんだラインナップとする。北海道日高産根昆布を丸ごとすり潰し、かつお節エキスと合わせた「ほっとこぶだしスープ」、スジャータめいらくと共同開発した、沖縄県産パイナップルを使ったオリジナルドリンク「パイン ザ スカイ」、鹿児島県知覧町産