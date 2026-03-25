ターキッシュ エアラインズは、イスタンブール〜タシュケント線を増便する。3月29日から週28往復に増便し、6月15日からは週35往復に拡大する。機材はエアバスA321neo型機を主に使用する。所要時間はイスタンブール発が4時間25分から4時間40分、タシュケント発が5時間15分から5時間25分。タシュケントは、ウズベキスタンの首都で中央アジア最大の都市。古代シルクロードの要衝として栄えた、イスラム建築が息づく旧市街と近代的なビ