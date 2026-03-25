大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が24日に自身のアメブロを更新。次女の卒業を報告し、家族ショットを公開した。この日、花田は次女の卒業式が行われたことを報告。修了式を終えた長女も駆けつけたことを明かし「4人で撮影できました」と家族ショットを披露した。また、次女が卒業間近に転校したことに触れ「あと1年で卒業なのに前の学校から転校しようということになって、正直大丈夫なのか不安でした」と当時の心境を