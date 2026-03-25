きのこの製造で知られるホクトが、世界中で愛される作品『ムーミン』とコラボレート。きのこを使ったパスタソース2種と、それらをギフトボックスに入れたセットが2026年3月17日から販売中だ。※すべて価格は税込みパスタソース開発のヒントは「暗殺者のパスタ」！今回発売されたのは、「ヤンソンさんの誘惑風パスタ」と「怒りんぼうさんのパスタ」の2種類。どちらも試食アンケートを重ねて、こだわりの美味しさを追求したという。