名古屋大学で卒業式が行われ、あわせて4122人が門出の日を迎えました。 【写真を見る】名古屋大学卒業式 4122人が門出の日を迎える 杉山直総長｢AI時代でも自らの価値を｣ 卒業式では杉山直総長が「AI時代でも自らの価値を問い続け、勇気ある知識人として社会で活躍してほしい」と祝辞を述べました。 「社会に何かしらの形で還元できる大人になりたい」 卒業生の多くは2022年に入学し、新型コロナウイルスの影響がありながらも行