「最近までサッカーゲームで使っていた選手ばかりなので（笑）」現地時間３月28日にスコットランド、同31日にイングランドと戦う日本代表。３月24日の練習初日後、イングランド戦への“ワクワク感”を問われた20歳のストライカー、後藤啓介はそう切り出した。「テレビで見ていた選手たちとウェンブリーという特別な舞台で対戦できる。本当に楽しみで仕方ないです」ゲームの中で操作していた選手と、現実で相まみえる--そのギ