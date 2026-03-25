３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と親善試合を戦う日本代表のメンバーで、唯一の初選出となったのが、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人だ。招集されるではないかと予想していたとはいえ、ワールドカップまであと３か月をきり、テストではなくチームを熟成させる段階に入っていると考えれば、サプライズと言えるだろう。24日、スコットランドのグラスゴー近郊で行なわれた初日の練習では、「緊張