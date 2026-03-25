料理研究家の桜井奈々が24日に自身のアメブロを更新。カジュアル衣料品店『ユニクロ』で購入したトップスのサイズをMからLへ変更したことで得た気づきについてつづった。この日、桜井は「久々UNIQLOでお買い物」と報告し「スムースコットンセーター」を「3色買い」したことを写真とともに紹介。「トレーナー的に一枚で着られてこの時期めちゃいいー！」とお気に入りの様子でコメントした。続けて「自分の体型にマッチするサイズ選