海洋学問の発展を目指し、長崎大学と海上保安大学校が連携協力の覚書を結びました。 連携協力を結んだのは、環境問題など地球規模の危機を研究する「長崎大学グローバルリスク研究センター」と「海上保安大学校海上保安国際研究センター」です。 海洋災害や安全などについて合同で研究し、海洋学問の発展、地域政策への還元につなげます。 （長崎大学グローバルリスク研究センタ&#