タレントの板野友美さんは3月25日、自身のInstagramを更新。花の写真と共に心に響くメッセージを公開しました。【写真】板野友美の花のショット「とても深く暖かく優しい大切な素晴らしい気持ち」板野さんは「早く咲く花もあれば、ゆっくり時間をかけて咲く花もある。どの花も、誰かと比べることなく自分のタイミングで一番きれいな姿になる。丁寧に水をあげて、愛と光を浴びて育てられた花ほど、やっぱり美しく咲いていくように、