お笑いコンビ・カナメストーンのマネジャーが運営するX（旧Twitter）アカウントは3月24日、投稿を更新。レアな衣装姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】カナメストーンのレア過ぎる衣装姿「フレンドパークの従業員風」同アカウントは「クロマキー収録でﾔﾏｸﾞﾁさんの緑衣装が透けて顔だけになってしまうからおそろコーデ.笑」とつづり、1枚の写真を投稿。普段は緑の衣装を着ている山口誠さんですが、零士さんと同じオレンジの衣