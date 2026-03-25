日本相撲協会は25日に番付編成会議を開き、東幕下4枚目で金沢市出身の炎鵬の再十両を決めました。18場所ぶりの関取復帰です。幕内経験者が序ノ口まで落ち、十両に復帰するのは昭和以降では初めてです。炎鵬は首を故障し、十両だった2023年の夏場所で途中休場してからは、翌名古屋場所からまる1年全休しました。2024年の名古屋場所で序ノ口まで番付を落とし復帰していました。春場所では、東幕下4枚目の地位で5勝2敗の成績をあげて