適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！一見シンプルですが、計算の優先順位をしっかり意識できるかが正解への近道です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。6 □ 7 □ 8 = 50ヒント：計算結果の「50」という数字に注目しましょう。まずは掛け算を使って、一気に数字を大きくする