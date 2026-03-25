ナリス化粧品は、同社のすべてのスキンケアシリーズのなかで、最もユーザー数の多いメインスキンケアブランド「ルクエ」全11品のうち8品をリニューアルし、5月21日から訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で発売する。スキンケアブランド「ルクエ」は、2010年にデビュー。「ルーセント（輝き）」＋「クエスト（探求する）」から生まれたブランド名は、肌の基礎力を上げ、肌を輝かせることで、その人