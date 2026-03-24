生まれたばかりの赤ちゃんは、「母子免疫」によって感染症から守られています。しかし、母親から受け継いだ移行抗体は、生後3〜6ヵ月頃に急激に減少していき、この頃から赤ちゃんの免疫が低下し始めます。そのため、移行抗体が減少してくる時期に合わせて、定期的な予防接種を受けることで免疫を獲得していきます。そして、離乳後は、母親による免疫のサポートが終了し、自分で病原体と戦う力を育て始める時期になります。では、子