ぽかぽか陽気に誘われて、ハウステンボスの花々も一気に満開モードへ。そんな春の景色にぴったりな「にっこりーノ」が、このほどハウステンボスに登場! ここでしか手に入らない限定デザインが早くも話題になっています。＼ハウステンボス限定✨/. 見ているだけで癒される #にっこりーノ たちが、カプセルトイになって #ハウステンボス に登場!. ドムトールンやチューリップなど、ここでしか手に入らない限定デザイン🌷