去年7月、熊本県宇城市の自宅で70代の母親を殺害したとして書類送検された男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 【写真を見る】自宅で72歳母親を殺害容疑書類送検された41歳男性が不起訴処分に熊本地検 不起訴処分となったのは、41歳の男性です。 男性は去年7月17日、宇城市松橋町の自宅で母親（当時72）を殺害したとして、2月25日に書類送検されていました。 母親が死亡した原因は首を絞められた