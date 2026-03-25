姫路市議会は指定区域で喫煙した場合の過料を1000円から2万円に引き上げる条例の改正案を可決しました。 姫路市議会で可決・成立したのは「路上喫煙で過料2万円」とする条例の改正案です。これまでの条例では、姫路駅周辺から国宝の姫路城付近までを「路上喫煙禁止区域」に指定し、違反者から過料1000円を徴収してきましたが、改正案では指導員が喫煙者に口頭注意をし、従わなかった場合、「2万円」を徴収することになります