熊本地震から10年となる今年、熊本博物館で当時を振り返るパネル展が開催されています。 【写真を見る】瓦落ちた熊本城、ブルーシートに覆われた街“ふかん”で読み取る熊本地震 写真約150枚のパネル展熊本博物館 熊本地震発生当時の被害状況を伝える、報道機関や警察、消防などが撮影した映像や写真約150枚が展示されています。 写真の中には、瓦が崩れ落ちた熊本城やブルーシートに覆われた街を