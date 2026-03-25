◇MLBオープン戦エンゼルス3-0ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が二刀流で圧巻のプレーを見せました。「1番・投手」の二刀流として出場した大谷選手。投手として、初回を三者凡退で仕留めると、2回無死一・二塁のピンチを招くも、ジョ・アデル選手を三振に仕留めたのを皮切りに、後続も連続三振。最後の打者は97.7マイル(約157キロ)のシンカーを織り交ぜ3球三振でピンチを切り抜けました