記者会見する木原官房長官＝25日午前、首相官邸木原稔官房長官は25日の記者会見で、在日中国大使館への侵入事件に関し「法を順守すべき自衛官が建造物侵入容疑で逮捕されたことは誠に遺憾だ」と述べた。中国側から申し入れと再発防止の要請があり「関連の国際法、国内法令に従って関係省庁で連携し、再発防止も含め適切に対応する」と説明したことも明らかにした。大使館の警戒に当たる警察官を増強配置するなどの対策を講じた