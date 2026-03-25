将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局1日目が25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指されている。最終局では先手、後手を振り駒で決めるのが通例で、今回は記録係の大林真央人二段（23）が担当。今局立会人の桐山清澄九段（78）にとっては“孫弟子”で、大役を務めた瞬間を対局場で見守った。桐山の弟子、