テレビ朝日系「夫が寝たあとに」は２９日に１時間ＳＰを午後１０時１５分から放送予定。２４日の放送回で予告が流れたが、ゲストの滝川クリステルが出産時の驚きの情景を明かしているＶＴＲが流れた。ともに３人の子の母である藤本美貴と横澤夏子がＭＣで、子育て真っ最中、または子育てを終えた芸能人ママ、パパたちが育児の大変さなどを語り合う人気番組。通常は火曜日深夜に放送されているが２９日は特別番組となって１時