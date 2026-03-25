3月14日、大手町三井ホールで「第12回マイナビキャリア甲子園」の「Breakthrough 部門」決勝大会が開催された。全国3,151チーム、1万1,668名の応募から勝ち上がった6チームが登壇し、企業が出題したテーマに対するビジネスアイデアを発表。今回の大テーマは「Borderless Age」。決勝に進んだ6チームは、それぞれ半年以上かけて練り上げた提案を10分間のプレゼンテーションにまとめ、会場と配信の視聴者に届けた。「第12回マイナビ