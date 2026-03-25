お笑いコンビ、ダイアンとキングコングが、24日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。同期の関係性を語った。ダイアンとキングコングは大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期。99年デビューのキングコングがすぐにブレークしたことについてダイアン津田篤宏（49）は「そこからエグかった」と振り返ると、キングコング西野亮廣（45）は「当時の感じ、今思い出したんですけど、キングコングと仲良