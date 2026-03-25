ただでさえ可愛い「ちいかわ」が、丸くて可愛い「おはじき」になって、さらに大人気の「シール」になっちゃいました!🌱新商品🌱. 『KIRACOROおはじきシール(全5種)』各660円(税込) ⚠️クレジットカード決済のみ⚠️. キラキラを ぎっしり詰めたころんとクリアな おはじきシール💎. ぽこぽこ パッケージに1個ずつ たいせつに入れています🤏. #ちいかわマーケット では3/27(金)1