引っ越し準備中にクッションフロアへ大きな穴を開けてしまうと、退去費用がどれほどかかるのか不安になるものです。特に、見た目に目立つ傷だと「かなり高額になるのではないか」と心配しやすいでしょう。 しかし、賃貸の退去費用は、穴の大きさだけで決まるわけではありません。傷の原因や入居年数、補修の方法、契約内容などを踏まえて判断されます。 そこで本記事では、クッションフロアに穴が開いた場合の考え方と、