昨年、生誕25周年を迎えた森チャック氏によるキャラクター「いたずらぐまのグル〜ミ〜」が、かわいいマスコットライトになって登場。平成のなつカワキャラが、再び注目を集めています!【4月新発売商品のご紹介】. 「#いたずらぐまのグルーミーほわっと光るライト」. グルーミ―がふんわり光るキュートなライトになりました♪カラフルで表情豊か!?なグルーミーたちが、お部屋をぽっと照らしてくれます。インテリアにもぴったりな