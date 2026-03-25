近年、在宅ワークの普及により、生活保護を受給しながら仕事を始めたいと考える人も増えています。 厚生労働省によると、2025年の生活保護申請件数は約25万6000件となり、6年連続で増加し過去最多を更新しました。こうした中、在宅ワークに必要なパソコンを購入したいと考える人もいるでしょう。しかし、生活保護費でPCを購入しても問題ないのか、支給や補助の対象になるのか気になる人も多いはずです。 本