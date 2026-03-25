スマートフォンショップなどで「実質1円」や「1円スマホ」という広告を見かけることがあります。家族が「とても安かったから」と契約してきた場合、本当にお得なのか不安になる人も多いでしょう。なぜiPhoneのような高価なスマートフォンが1円で契約できるのか、その仕組みを理解することが大切です。 本記事では、「実質1円」と表示される理由や注意点、クーリングオフが可能かどうかについて解説します。