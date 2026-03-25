賃貸住宅で壁に穴を開けてしまったら、「自分で直したほうがよいのか」「そのまま退去すると高額請求されるのか」と不安になるでしょう。特に、退去費用をできるだけ安くしたいと考える方にとっては、どう対応するかが重要なポイントになります。 しかし、自己判断で補修すると、かえって修繕費が高くなることもあります。賃貸の壁の穴は、原因や大きさによって対応が異なるため、正しい判断が欠かせません。 本記事では